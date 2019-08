Sabato 24 agosto 2019

Gentile sig. sindaco,

Le scriviamo a nome di più turisti, di diverse fasce d’età, che vengono a Bordighera da ormai svariati anni.

Le scriviamo perché preoccupati per la sorte di questa città che una volta era viva: ci siamo accorti, nel corso degli anni, di una progressiva decadenza provocata dalle lamentele dei cittadini di Bordighera sempre più insofferenti nei confronti delle iniziative che promuovono il turismo e che portano più movimento nel corso dell’estate.

Riportiamo, a seguire, una serie di punti che vorremmo portare alla sua attenzione. In primis, la totale assenza di eventi per giovani-adulti a seguito dell’ordinanza che vieta il ballo in alcuni stabilimenti balneari. Fino all’anno scorso spiagge come Trocadero, Kukua e Vernier organizzavano bellissime serate, a ingresso gratuito, a cui partecipava una grande quantità di persone che portavano benefici economici alla città. Quest’anno, a seguito dell’ordinanza dell’assessore alla sicurezza Bozzarelli, abbiamo assistito alla morte di tutti questi eventi, a seguito delle multe e delle varie restrizioni imposte. Non possiamo che farLe notare l’assurdità di questa ordinanza che non solo danneggia l’economia della città, nell’immediato, ma danneggia anche le prospettive di crescita turistiche future, poiché le persone sono spinte verso altre mete per noia.

Oltre alle serate ormai morte organizzate dagli stabilimenti balneari, abbiamo notato anche l’estinzione di alcuni eventi caratteristici come la notte bianca e la serata dei carri, o la bellissima Berlecata di Sasso, senza fornire alcuna motivazione. Sarebbe più che legittimo, per noi turisti, fornire qualche spiegazione per un dialogo aperto e trasparente. Vero è che alcune iniziative culturali sono state organizzate, come la bellissima mostra di Monet, tuttavia, un minor numero di persone ha potuto apprezzarla poiché l’evento non è stato prolungato fino al mese di agosto, di maggiore affluenza di turisti. Abbiamo inoltre notato qualche problema legato ai negozi della città che molto spesso non sono riforniti (con tanto di consiglio dei negozianti di recarsi a Sanremo) e chiudono ben prima di cena (quasi tutti verso le 18.30/19, dopo la classica apertura alle 15/15.30). Allo stesso modo, consigliamo, essendo stata inaugurata la rotonda alla fine del lungomare, di organizzarvi eventi come il cinema all’aperto di un tempo, la Silent Disco per i ragazzi, e via dicendo.

Se le nostre proposte risultassero irrealizzabili per qualsivoglia ragione, la soluzione per sfuggire alla monotonia delle serate sul lungomare bordigotto sarebbe quella di migliorare i servizi di trasporto verso le altre città, come Sanremo, Ventimiglia, Vallecrosia e così via, aumentando la durata del servizio notturno fino alle 3/4 di notte, almeno nei weekend.

La ringraziamo per la sua attenzione, ci auguriamo di aver dato suggerimenti utili e che Bordighera possa tornare alla vivacità e al dinamismo di un tempo.

Cordiali saluti,

Francesca Motta, Noemi Schiavi e altri turisti insoddisfatti