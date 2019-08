Finiti i preparati della grande Festa di San Secondo a Ventimiglia del 26 agosto. Un evento molto atteso dai ventimigliesi e non solo. Alla mattina premiazione del San Segundin d’argentu a Pinuccia Beglia, grande chef, alla presenza del sindaco Scullino, del vescovo Suetta e di moltissime altre autorità civili, militari e religiose. Alla sera gli speciali fuochi piromusicali, con inizio previsto alle 22,30. Il vicesindaco Simone Bertolucci descrive così lo spettacolo: “si tratta di un progetto che sviluppa colonne musicali di film famosi introdotti da brevi esplicativi “speack” con i quali creiamo l’aspettativa di curiosità nel pubblico presente il quale cercherà di indovinare, questa è la curiosa novità, il film al quale ci riferiamo. Per questo motivo non abbiamo divulgato i titoli dei film tramite stampa.” Non mancheranno gli effetti speciali, l’organizzazione è stata curata nei minimi particolari. Fuochi, musica, film, un vero spettacolo da non perdere, tutto proiettato esplosivamente su un palcoscenico unico: il mare e i suoi riflessi notturni.

