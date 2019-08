Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha scelto i tre nuovi membri del Cda di Casinò Spa: Giancarlo Ghinamo, Adriano Battistotti e Barbara Biale ( nella foto ). Il presidente sarà svelato lunedì nell’assemblea dei soci con la formalizzazione degli incarichi. In pole position ci sarebbe Battistotti. Dopo un cda tecnico, Biancheri ora ha scelto dei fedelissimi della sua coalizione politica, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Il presidente sarà svelato lunedì nell’assemblea dei soci con la formalizzazione degli incarichi. In pole position ci sarebbe Battistotti