Domani sera, intorno alle 19.00/19.30, si terrà la classica cerimonia di chiusura della 51° edizione del MOAC, contrassegnata da un notevolissimo successo di pubblico, sia dal punto di vista dell’affluenza, sia da quello del gradimento.

Grande soddisfazione per il lavoro fatto da parte società “FiereIN” di Rho, per il terzo anno consecutivo organizzatrice dell’evento. Solo nella prima settimana di apertura, da venerdì 16 a giovedì 22 agosto, sono state calcolate in oltre 50.000 le persone che hanno visitato la Mostra Mercato dell’Artigianato, ricca di iniziative gastronomiche e di intrattenimento che il pubblico ha dimostrato di gradire e seguire con interesse.

Determinanti le azzeccate collaborazioni con le Associazioni di categoria ed attività commerciali del Ponente Ligure, le particolari esposizioni nella Zona Museale e la scelta di sfruttare ulteriormente la Terrazza affacciata su corso Garibaldi, ottimamente attrezzata come Zona Relax/Punto di Ristoro e come location per le manifestazioni collaterali e la musica dal vivo.

Al classico brindisi di chiusura del MOAC 2019 e di arrivederci alla 52° edizione, saranno presenti per l’Amministrazione Comunale, il Sindaco Alberto Biancheri, gli Assessori Mauro Menozzi (Attività Produttive), Silvana Ormea (Cultura), Costanza Pireri (Servizi Sociali) ed il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Il Grande.

Anche domenica la 51° edizione del MOAC vi aspetta dalle 16.30 a mezzanotte e mezza – con ingresso gratuito – per una visita ai numerosi ed interessanti stands dall’Italia e dal mondo, prima dell’arrivederci all’agosto del prossimo anno.

Organizzazione ed Allestimenti “FiereIN” (Rho): info@fierein.it

Correlati