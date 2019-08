Domenica 25 agosto i My Little Pony tornano a Diano Marina al Molo delle Tartarughe per una serata ponica. Dalle 19.00 alle 21.00 saranno allestiti un’area trucco e acconciature, photoshooting con accessori a tema, area gioco e area lettura. Alle 21.30 “Il Potere dell’amicizia” uno show pieno di sorprese e di magia. Al termine sarà possibile incontrare Pinkie Pie e Rainbow Dash e ricevere i passaporti dell’amicizia. Gadget per tutti Manda una email con oggetto “Diano MLP” a mlp@leftloop.com e ritira un gadget speciale.

Ingresso gratuito

