Una bambina di 7 anni di Borghetto Santo Spirito (Savona) sta battendo numerosi record nell’atletica. A Loano la piccola podista ha percorso i cinquemila metri scendendo sotto i 20 minuti. Un tempo da primato assoluto visto che il precedente record era stato raggiunto da un bimba olandese del 2012 che sulla stessa distanza aveva ottenuto un tempo superiore di 2 minuti rispetto alla baby ligure. La bimba di 7 anni è stata capace anche di percorrere i 10 mila metri in circa 45 minuti, come racconta “Il Secolo XIX”.

