Uno stand fisso per tutto il periodo della Fiera dell’Artigianato è stata una idea vincente, diversi gli ospiti che si sono alternati nella “Casa del Turismo“ con protagonisti i prodotti De.Co ( denominazione comunale) dei diversi territori e le offerte turistiche dei 18 Comuni, da Ventimiglia ad Ospedaletti con tutto l’entroterra. Un’occasione per riaffermare il gemellaggio turistico con la vicina Provincia di Cuneo, attraverso il sodalizio con la Atl ( azienda del turismo locale) presente mercoledì in fiera a Sanremo.





Questa sera alle 19 presso l’area eventi al primo piano del Palafiori, incontro con tutti i 18 Sindaci di InRiviera presenti all’Aperitivo DeChi offerto da CNA e dalla direzione del MOAC, un grande selfie per un grande territorio che vuole crescere sempre più, con nuovi progetti e nuovi appuntamenti, sotto il segno dell’Unione della costa con l’entroterra, di una promozione turistica sempre più incisiva e innovativa.