Ieri a Sanremo sulla passeggiata a mare di corso Salvo d’Acquisto è iniziato il montaggio dei prefabbricati che ospiteranno la scuola media Pascoli, dato che l’edificio di corso Cavallotti è inagibile. Sarà una corsa contro il tempo perché il 16 settembre gli oltre 300 alunni possano iniziare le lezioni nelle nuove aule. Se la fine dei lavori dovesse slittare, i ragazzi potranno essere ospitati nelle vicine scuole primarie Montessori e Scaini, come scrive Fabio Albanese su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta