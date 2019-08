A Genova una baby gang composta da 7 albanesi ha saccheggiato due scuole rubando televisori, tablet del valore di 20 mila euro. I ladri sono stati però scoperti e arrestati dalla Polizia. Nel mirino della banda il liceo Cassini e il liceo Colombo di via Peschiera. I ladri avevano rubato 5 televisori da 55 pollici a parete, numerosi tablet e materiale elettronico da poco acquistato per il nuovo anno scolastico. I 7 giovani sono stati processati per direttissima e condannati all’obbligo di firma.

