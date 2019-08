Ad Andora una maglia dell’Imperia Calcio e un fiore ricordavano Rafael Baroni, 19 anni, morto ai piedi della scogliera nei pressi della discoteca “Le Rocce di Pinamare” di Andora. Dal giorno della tragedia erano appesi alla grata in ferro sulle rampe di Capo Mele. In quel luogo tanti si fermavano per pregare e ricordare Rafael. Il fiore è appassito, la maglia, sino a domenica appoggiata sulla cancellata, è misteriosamente sparita, come riporta “La Stampa-Il Secolo XIX”.

Correlati