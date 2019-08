A Sanremo in via Galilei durante la raccolta dei rifiuti, hanno agganciato con il loro camion il paraurti di un’auto, staccandolo. I due addetti di Amaie Energia, si sono guardati attorno, sono risaliti sul mezzo e se ne sono andati. Il proprietario della Renault Clio grazie al filmato di una telecamera ha chiesto all’Amaie Energia il risarcimento danni. Istanza senza risposta per 3 settimane. Dopo la denuncia ai Carabinieri l’azienda si è scusata ed ha attivato un procedimento disciplinare verso i dipendenti, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati