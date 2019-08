Prevista buona musica, arrangiamenti particolari, ballo e tanta, tanta solidarietà. Dopo la serata di Cosio d’Arroscia, si replica per raccogliere fondi a favore di @Progetto dei Piccoli-Unitalsi Ligure , che offre alloggio e conforto alle famiglie e ai piccoli pazienti in cura presso il Gaslini di Genova, lontani dalle loro case.

