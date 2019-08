Prosegue il notevolissimo successo di pubblico – decretato da grande affluenza e gradimento – al 51° MOAC, in svolgimento al Palafiori di corso Garibaldi a Sanremo fino a domenica 25 agosto, organizzato ed allestito da “FiereIN” di Rho.

Showcooking, dimostrazioni culinarie e di arte e benessere, sfilate, prodotti artigianali interessanti e particolari dall’Italia e dall’estero, esposizioni nella zona Museale, buon cibo e buona musica ogni sera nella Zona Relax grazie a Pianobar di Davide Ferrari ed al Duo “Jerrygei e Dany Scily”. Sulla terrazza affacciata su corso Garibaldi – dedicata all’intrattenimento – si possono inoltre bere un drink e gustare uno spuntino per un momento di pausa e relax, con specialità alla classica griglia (Movida Food), con cottura naturale (Dorogrill) oppure con la Paella di solo pesce di Manuel e gli aperitivi (El Chiringuito).

All’interno del Palafiori tanti gli stands che da anni prendono parte alla Mostra, in particolare da sottolineare la presenza di un’azienda di Arma di Taggia – la BB Dolciaria, nata nel 1958 – che è ben conosciuta ed apprezzata nella nostra zona per la produzione artigianale di dolci da forno e pasticceria secca (baci di dama, baci della Riviera, Pane del Nostromo, una specialità esclusiva del Ponente Ligure, e molto altro). Ogni giorno i visitatori possono degustare gratuitamente questi ghiotti prodotti offerti da una ditta che continuerà con passione a creare dolci che l’hanno fatta apprezzare negli anni ed a crearne sempre di nuovi.

Questa sera alle 21.30 – sulla Terrazza, nella zona demandata a relax e spettacolo – sarà di scena la danza. La Scuola “Love Dance” di Arma di Taggia proporrà un doppio spettacolo con latino/americano (Cha cha cha, Jive, Paso Doble ed altro) e ballo liscio. Naturalmente il coinvolgimento del pubblico è assicurato, come ormai avviene d’abitudine ogni sera.

Fino a domenica, la 51° edizione del MOAC vi aspetta ogni giorno – dalle 16.30 a mezzanotte e mezza con ingresso gratuito – per una visita ai numerosi ed interessanti stand, abbinati ai tanti eventi organizzati all’interno della fiera e rallegrata dagli spettacoli pomeridiani e serali, accompagnati da buon cibo della tradizione italiana.

Info: www.moacsanremo.eu – Organizzazione ed Allestimenti “FiereIN” (Rho): info@fierein.it

Correlati