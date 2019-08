A Bordighera nel periodo estivo sono state eseguite 18 pattuglie notturne. Nell’ambito di questo servizio sono state emesse 57 contestazioni specifiche per quanto riguarda l’area del Carillon e zona Pineta. Sono stati eseguiti 3 sequestri di droga, emessi 5 verbali amministrativi nei confronti di pubblici esercizi sul lungomare Argentina per attività non autorizzata.

In totale sono state controllate 45 persone.

Inoltre a seguito del servizio “Estate Sicura” sono stati sequestrati 3.500 pezzi tra marchi contraffatti e merce non di libera vendita.

Infine sono stati elevati circa 360 verbali attraverso i velobox, inerenti al superamento dei limiti di velocità.

“L’Amministrazione ringrazia la Polizia Municipale per l’impegno profuso a garanzia della sicurezza dei cittadini e degli ospiti che hanno potuto godere della nostra città in serenità” afferma il vicesindaco Mauro Bozzarelli.

