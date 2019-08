La Sanremese annuncia una nuova partnership con un’azienda del territorio, Basile Sartoriale, sita in Corso Matuzia, 82 a Sanremo. Per la prossima stagione 2019/20 Basile Sartoriale realizzerà le nuove divise sociali per tutto lo staff tecnico e dirigenziale della prima squadra e del settore giovanile della società biancoazzurra.

La collaborazione è stata annunciata questa mattina nella Sala Privata del Casinò di Sanremo, nel corso della presentazione ufficiale alla stampa e alla città, durante la quale è intervenuto Vincenzo Basile in rappresentanza della sua azienda.

Basile Sartoriale, sinonimo di eleganza e di classe, abbina il suo nome alla Sanremese Calcio con l’augurio che questo connubio sia foriero di successi per il suo marchio e nello stesso tempo per il club biancoazzurro.