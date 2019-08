A Sanremo era andato a prendere un caffè portandosi dietro una valigetta 24 ore ma poi l’ha dimenticata nel dehor del bar. All’interno c’erano titoli di stato a assegni per 830 mila euro. Una cameriera del Bar Festival di via Matteotti ha messo la valigetta in sicurezza nel locale in modo che non sparisse. Un facoltoso sanremese ottuagenario si è fatto vivo all’alba alla riapertura del bar, con indosso una giacca da camera, per chiedere se qualcuno avesse trovato la valigetta, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

