Questa mattina la Sanremese ha svolto una seduta di rifinitura allo stadio Comunale in vista del triangolare che stasera, con inizio alle ore 20, disputerà a Taggia contro i giallorossi locali e l’Albenga. Mister Ascoli ha provato uomini e schemi. Al termine dell’allenamento è stato diramato l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Caruso, Morelli, Brizio

DIFENSORI: Pici, Maggi, Manes, Gagliardini, Bregliano, Scarella, Buccino, Gerace (in prova)

CENTROCAMPISTI: Bellanca, Taddei, Spinosa, Demontis, Martini, Likaxhiu

ATTACCANTI: Colombi, Vitiello, Scalzi, Lo Bosco

INDISPONIBILI: Fenati, Calderone e Pellicanò.

La Sanremese scenderà in campo alle 21, al termine della sfida tra Taggia e Albenga e incontrerà prima la perdente e poi la vincente. Domani mattina, invece, i biancoazzurri si ritroveranno alle 9.30 al Comunale per una seduta di scarico e alle 12 si sposteranno al Casinò per la presentazione ufficiale della squadra alla città e alla stampa.

Domenica mattina, infine, alle 10.30 a Santo Stefano al Mare è in programma un’amichevole con la Juniores, un ulteriore test in vista dell’esordio in campionato del 1° settembre contro la Caronnese.