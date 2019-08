Stasera a Taggia la Sanremese ha vinto la settima edizione del “Trofeo Uno Gas”, triangolare con partite da 45 minuti a cui hanno partecipato anche Taggia ed Albenga. I biancoazzurri hanno conquistato 5 punti, gli ingauni 3 punti, il Taggia un punto.

Nella prima partita Taggia ed Albenga hanno pareggiato per 0-0 ed ai rigori si sono imposti gli ingauni per 5-4. Nella seconda sfida la Sanremese ha battuto il Taggia per 2-0 con reti di Colombi al 15′ e di Scalzi al 18′. Nel terzo ed ultimo incontro Sanremese ed Albenga hanno pareggiato per 1-1, con reti di Scalzi e Di Salvatore. Dagli undici metri ha poi prevalso la Sanremese per 5-4, con rigore decisivo del difensore centrale Gagliardini.