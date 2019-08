È cominciata ieri sera, presso i giardini della chiesa Anglicana di Bordighera, la Festa dell’unità organizzata dal circolo cittadino del Partito Democratico. Insieme all’ospite, il deputato ligure Franco Vazio, vicepresidente della commissione giustizia alla Camera dei Deputati, si è discusso della crisi di governo, delle future prospettive per il PD, di giustizia e di altri temi di stretta attualità politica.Il Partito Democratico di Bordighera ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, chi dal pubblico è intervenuto con spunti e riflessioni interessanti e l’on. Vazio per la disponibilità. La festa continua questa sera alle 21, si parlerà insieme al professore di diritto costituzionale Matteo Cosulich di riforme costituzionali.

