Imbarcazioni e natanti devono sostare e transitare a 200 metri dalle spiagge o 100 metri dalle scogliere, ma le infrazioni sono sempre più frequenti in provincia di Imperia. Bagnanti e sub rischiano di essere travolti da chi non rispetta le distanze. Si tratta in particolare di turisti italiani e francesi. La sanzione è di 200 euro per i natanti e 400 per le imbarcazioni. Di recente sono multati tre turisti avventuratisi negli spazi vietati del porto di Ospedaletti, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

Correlati