Affittava appartamenti per le vacanze a Genova, nella riviera di Ponente e sul lago di Garda senza però dichiarare nulla al fisco. La proprietaria è stata scoperta dai finanzieri di Genova che le hanno contestato, in un solo anno, oltre 80 mila euro di mancate dichiarazioni. La donna avrebbe stipulato contratti che però non venivamo dichiarati all’Erario.

