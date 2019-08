Un annuncio funebre, FALSO, annuncia la morte del sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino il manifesto è stato sequestrato dalla Digos. Palesemente falso lo scritto è stato ritrovato nei pressi del Mercato Coperto nel pieno centro della città di confine. Il sindaco in questi giorni era stato preso di mira dall’opinione pubblica e sui social per la rimozione della Fontana posta all’ingresso dei Giardini Tommaso Reggio in un crescendo di insulti tipici del clima che si vive sui social del nostro paese dove troppi scriteriati hanno Libertà di esprimersi.

