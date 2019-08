La Nuova Scuola Calcio del PSV Don Bosco Vallecrosia invita tutti i genitori che vorranno conoscere il programma per la nuova stagione calcistica 2019/2020 e le Bambine e Bambini nati negli anni 2010-2011-2012-2013-2014 a partecipare all’OPEN DAY organizzato per SABATO 24 AGOSTO presso i campi dell’Oratorio Salesiano a Vallecrosia in Via Colonnello Aprosio 433 dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Nell’occasione verranno presentati gli allenatori per ogni categoria i programmi di allenamento e tutte quelle informazioni che serviranno per iniziare e/o proseguire bene ed in armonia un’esperienza che ci accompagnerà, ci auguriamo, per molti anni.

Le Atlete e Atleti dovranno presentarsi con pantaloncini e scarpe da ginnastica in modo da potersi cimentare direttamente sui campi in sintetico messi a disposizione dall’Oratorio – a tutti i partecipanti verrà data in omaggio una maglietta da gioco che indosseranno per l’occasione.

Vi aspettiamo per stare insieme, conoscerci e soprattutto far giocare i bambini come afferma un GRANDE Allenatore Pep GUARDIOLA.