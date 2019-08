Non una giornata qualunque quella trascorsa sabato scorso per gli ospiti del centro riabilitativo per disabili Giovanna d’Arco di Sanremo che, unitamente ad alcuni tutori, hanno fatto visita al Nucleo Elicotteri Carabinieri di Albenga, accompagnati dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo con i quali l’Istituto ha organizzato l’evento.

Ad accogliere i partecipanti il Tenente Colonnello Claudio PROIETTI, Comandante del Nucleo Elicotteri il quale ha illustrato ai visitatori le tipologie di attività effettuate dal proprio Reparto proiettando immagini e filmati che hanno suscitato l’entusiasmo dei presenti. A seguire, i partecipanti hanno potuto visionare da vicino l’elicottero in dotazione al Nucleo, un AGUSTA A 109 Nexus, e salire a bordo per realizzare alcune foto. La gita è proseguita con la visita al Nucleo Cinofili, collocato all’interno della medesima struttura, ove è stato possibile ammirare le potenzialità ed interagire con “REX”, un Malinois Belga addestrato per lo svolgimento di compiti specifici sia come cane da ricerca persone che d’assalto, impiegato anche nell’Ordine Pubblico.

Una mattina diversa per dei ragazzi speciali che sottolinea l’importanza dell’impegno sociale quotidianamente svolto dall’Arma dei Carabinieri.

