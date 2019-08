A Mendatica un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito alla testa dalla traversa della porta del campo sportivo comunale che ha ceduto all’improvviso mentre il 13enne stava giocando con gli amici. L’elisoccorso lo ha trasferito all’ospedale Gaslini di Genova in codice rosso per alcune ferite alla testa. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118.

