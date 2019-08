Ritorna a Imperia l’appuntamento con “Due parole in riva al mare”. Il nuovo incontro con l’autore si terrà stasera, martedì 20 agosto 2019, alle ore 21 presso Borgo Foce. Protagonista della serata sarà Andrea Pomella, scrittore candidato al Premio Strega 2018, che presenterà “L’uomo che trema”. A dialogare con l’autore Francesco Piperis, Borgate dal vivo.

“Proseguiamo questa estate ricca di appuntamenti culturali, che per noi significa soprattutto esortare i cittadini a riflettere, a emozionarsi, a porsi domande e ad aprirsi a nuove risposte”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero. “Sono certa che chi parteciperà alla serata non potrà rimanere indifferente di fronte alla storia che presenterà l’autore: la storia di un giovane uomo che guarda in faccia, senza timori, la propria depressione. L’invito sincero è di prendere parte all’appuntamento”.