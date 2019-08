Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Civico Elio Brusamonti, l’alpino che, partito da Padova, sta facendo il giro d’Italia a piedi e in questi giorni si trova nella Riviera ligure. Ad accompagnare l’uomo durante la visita con il primo cittadino era presente una delegazione del Gruppo Alpini di Imperia.

“Una bella occasione di incontro con una persona che dimostra grande forza di volontà e grande passione”, commenta il sindaco Claudio Scajola. “Nel suo viaggio alla scoperta della nostra bella Italia trova l’accoglienza dei vari gruppi di Alpini, che rappresentano un lodevole esempio di fratellanza e di costante presenza, tanto nei momenti belli quanto in quelli tristi. Elio è portatore di un’esperienza educata e positiva, più che mai apprezzabile in un momento storico dominato da messaggi urlati e negativi”.

