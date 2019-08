Promozionali Trofeo Fipap – Quarti finale (gara unica) Imperiese-Alta Langa 7-1 Imperiese in semifinale Speb-Virtus Langhe 3-7 Virtus Langhe in semifinale

Pallapugno: i risultati di domenica 18 agosto di Serie C1 e C2 Serie C1 – Spareggio quarti di finale Polisportiva Pieve di Teco-­Ultreia et Suseia 11-1 Polisportiva Pieve di Teco in semifinale

Serie B Play out – Seconda giornata Bcc Pianfei Pro Paschese-Serramenti Bono Centro Incontri 11-9

Pallapugno: i risultati di domenica 18 agosto in Serie B Serie B Play off – Seconda giornata Osella Surrauto Monticellese-Acqua S.Bernardo San Biagio 11-4

Nello spareggio dei quarti di finale: Polisportiva Pieve di Teco-­Ultreia et Suseia 11-1