Ha perso il controllo della bici, probabilmente a causa di una buca sull’asfalto, lungo la strada da Langan a Molini di Triora, ed è caduto battendo con violenza la testa sull’asfalto. Un ciclista 50enne si è procurato un trauma cranico, un trauma facciale e diverse ferite a gambe e braccia. L’elicottero dei vigili del fuoco di Genova lo ha trasferito al “Santa Corona” di Pietra Ligure, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

