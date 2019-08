“Il mare nel piatto” cooking show con Roberto Pisani, giornalista enogastronomico e autore del libro “Cucinare in barca”, alla scoperta del Gambero Rosso di Sanremo con l’olio del frantoio Sant’Agata della famiglia Mela ed il pane di Triora ed i prodotti da forno del panificio Asplanato.

La manifestazione “Assaporando il Mediterraneo” prosegue domani martedì 20 agosto con inizio a partire dalle ore 19.00 con a “A tutta De.Co.”, Stefano Bicocchi, in arte Vito, porterà il pubblico del Moac alla scoperta di due meraviglie: il Brandacujun e la Sardenaira. Inizio dell’evento alle 19.00 con il cooking show dello chef Alessandro Battaglia del ristorante BBros di Sanremo che realizzerà il brandacujun in diretta con la presentazione dell’olio EVO del frantoio Armato di Cristina Armato. Alle 21.00 il pubblico deciderà il derby fra Imperia e Sanremo sul tema meglio la Pizza all’Andrea o la Sardenaira? Ospiti e protagonisti della gara “A Sciamadda” di Andrea Carli di Imperia ed Il “Fornaio Saraceno” dei Fratelli Silvestri di Sanremo.

Prosegue il ciclo di appuntamenti enogastronomici promossi da Cna Imperia in collaborazione con Associazione Ristoranti della Tavolozza ed Edizioni Zem Vallecrosia è partito con successo