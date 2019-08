In arrivo altri alberi ai giardini pubblici Tommaso Reggio. L’assessore Mabel Riolfo dichiara: “Gli alberi non sono solo necessari e utili per l’apporto fondamentale di ossigeno per la nostra esistenza in vita, una parte essenziale della catena alimentare, utili per combattere il riscaldamento climatico e a contribuire alla pulizia dell’aria, ma nei nostri giardini sono oggi anche necessari a riparare dal sole i bambini che giocano e chi li frequenta”. Come è noto l’amministrazione è impegnata a implementare gli alberi in tutta la città ma domani, alle ore 9,45, grazie al contributo della Asd non solo sport di Daniela Moro verranno piantate dagli operai comunali tre Magnolie, alla presenza anche del sindaco Scullino e dei bambini della scuola estiva. Continua l’assessore Riolfo: “Un sentito grazie di cuore all’Associazione non solo sport, domani sarà un giorno di festa, piantare gli alberi alla presenza dei bambini non è solo educativo ma trasmette alla nuova generazione un segnale importate di vita”.

