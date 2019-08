In seguito alla crisi di governo che si sta consumando in questi giorni, l’onorevole Orlando non sarà presente a Bordighera. Martedì 20 agosto con l’onorevole Franco Vazio, deputato del territorio, si aprirà la “Festa dell’Unità” parlando della situazione politica. È spostata al 21 la discussione col professor Cosulich sulla riforma costituzionale. Rimane invariata la chiusura, il 22 alle 18.30, dove si discuterà delle elezioni regionali che si terranno il prossimo anno. La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.

