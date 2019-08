Gli Amici del Portovecchio di Sanremo hanno in tal modo espresso la solidarietà, l’abnegazione e lo spirito di appartenenza che storicamente contraddistingue la Gente di Mare.

Appena si è diffusa la notizia del mancato rientro in Società del Socio, molti pescatori dilettanti del Timone ed amici delle ASD vicine, Il Gabbiano ed Il Luvasso, e dei Consoli del Mare, hanno armato le proprie imbarcazioni e sono salpati alla ricerca dell’amico in appoggio ai mezzi istituzionali dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della ASD Il Timone, di cui era Socio il compianto Enrico Creta, scomparso a seguito di noto infausto evento, vogliono sentitamente ringraziare tutti coloro che dalla serata del 13 agosto fino alla tarda mattina del 14 sono usciti in mare alla ricerca di Enrico, rispondendo prima di tutto alla chiamata del proprio cuore oltre che della passione per il mare.

Molti pescatori dilettanti del Timone ed amici delle ASD vicine, Il Gabbiano ed Il Luvasso, e dei Consoli del Mare, hanno armato le proprie imbarcazioni e sono salpati alla ricerca dell’amico in appoggio ai mezzi istituzionali dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto