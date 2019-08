Ecco i convocati di Andrea Caverzan: Portieri: Frenna, Ventrice Difensori: Nego Al., Negro An., Salata, Ambesi, Mamone, Boeri Centrocampisti: Allegro, Cambiaso, Schillaci, Cassini, Aretuso, Sturaro, Alasia, Facente Attaccanti: Espinal, Allaria, Cianci, Latella, Foti, Galiera

Prima amichevole interna per l’Ospedaletti di Andrea Caverzan che stasera affronterà tra le mura amiche il Camporosso, formazione che si appresta a disputare il prossimo campionato di Promozione. L’appuntamento è fissato per le 19 al campo “Ozenda” di Ospedaletti, ingresso gratuito.

