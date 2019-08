Buone risposte per l’Ospedaletti di Andrea Caverzan al secondo test in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2019/2020. Gli orange si sono imposti questa sera 6-1 contro il Camporosso, formazione che disputerà il prossimo campionato di Promozione.

Al netto delle tre settimane di preparazione nelle gambe, l’Ospedaletti ha dominato l’incontro dimostrando di saper contenere al meglio anche le poche sortite degli avversari.

La prima occasione della gara al 17’ con Galiera che conclude alto di mancino. Al 26’ è Cianci ad avere l’opportunità del vantaggio con un tuffo di testa nell’area piccola, ma la sfera finisce sul fondo.

Passano due minuti e si mette in mostra anche Ventrice, sempre abile a difendere la porta per tutti I 90 minuti.

Al 32’ l’Ospedaletti ha la grande occasione per portarsi in vantaggio su calcio di rigore, ma la sfera calciata da Cianci accarezza il palo e si spegne sul fondo. Il vantaggio degli orange è solo rinviato di qualche minuto. È Allaria a firmare l’1-0 al 37’ con una grande conclusione da fuori.

Il Camporosso, però, non demorde e trova il pari al 42’ con il calcio di rigore trasformato da Grifo.

Prima dell’intervallo l’Ospedaletti trova la rete del nuovo vantaggio con Ambesi che incorna su calcio d’angolo.

Nella ripresa mister Caverzan rimescola le carte ma non cambia il copione della gara. Al 50’ Allegro ci prova con il mancino ma il portiere ospite si distende e devia in angolo. Sul corner seguente è Andrea Negro a firmare il 3-1.

Nel corso della ripresa l’Ospedaletti dilaga. Al 55’ Aretuso mette in mezzo dalla sinistra per Espinal che, in tuffo di testa, sigla il poker orange.

Al 29’ Latella spara sul portiere la palla della possible ‘manita’, ma si fa perdonare tre minuti più tardi siglando il 5-1.

La gara si chiude al 78’. Grande azione di Foti sulla destra, palla in mezzo per Espinal che sancisce il definitivo 6-1.

LE FORMAZIONI

Ospedaletti 1° tempo: Ventrice, Negro An., Ambesi, Alberti, Sturaro, Allegro, Schillaci, Negro Al., Allaria, Cianci, Galiera

Ospedaletti 2° tempo: Ventrice (Eremita), Mamone, Ambesi (Facente), Negro An., Negro Al., Schillaci (Cambiaso), Allegro (Cassini), Aretuso, Allaria (Latella), Espinal, Foti

Allenatore: Andrea Caverzan

Marcatori: 37’ Allaria, 42’ Grifo (r), 44’ Ambesi, 51’ An. Negro, 55’ e 78’ Espinal, 74’ Latella