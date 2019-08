Pneumatici presi a coltellate per derubare i clienti appena usciti dal supermarket Carrefour di Bussana, a Sanremo. La vittima carica la spesa, mette in modo ma si accorge di aver forato. Parcheggia di nuovo e scende dall’abitacolo per controllare cosa sia accaduto. Il delinquente entra in azione ed approfittando degli sportelli aperti, ruba il portafoglio, la borsa o il borsello, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

