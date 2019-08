Per informazioni ci si può rivolgere alla sede della ASD Imperia ai Piani di Imperia o scrivere ai seguenti indirizzi e-mail: asdimperia@gmail.com – asdimperia1923@libero.it

Lunedì 26 agosto la ASD Imperia offre un’ottima occasione. Tutte le leve 2003, 2004, 2005 potranno provare gratuitamente a cimentarsi in qualche allenamento, con la maglia dell’Imperia, presso il campo “F.Salvo” ai Piani di Imperia. Dalle 18 alle 19.30 allenatori qualificati per due settimane tutti i lunedì, mercoledì e venerdì condurranno allenamenti, partitelle ed esercizi propedeutici all’attività calcistica.

Dalle 18 alle 19.30 allenatori qualificati per due settimane tutti i lunedì, mercoledì e venerdì condurranno allenamenti, partitelle ed esercizi propedeutici all’attività calcistica