A Ventimiglia, nella giornata di Ferragosto la Polizia ha denunciato due stranieri e un italiano. L’italiano, di 45 anni, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza a precedente Foglio di Via del Questore di Imperia e indagato per atti contrari alla pubblica decenza per aver urinato sulla vetrina di un bar situato in pieno centro e durante l’orario di apertura.

Un cittadino del Bangladesh, di 21 anni, è, invece, indagato per minacce e lesioni aggravate, in quanto, in stato di ebbrezza alcolica, durante la notte, nella zona della foce del fiume Roia, a seguito di un litigio con un connazionale per questioni economiche, ha causato a quest’ultimo lesioni gravi al volto colpendolo con una bottiglia di vetro e successivamente minacciava la vittima di ulteriori gravi conseguenze nel caso in cui avesse informato la Polizia dell’accaduto.

Infine, un rumeno di 41 anni è stato denunciato per inottemperanza a Foglio di Via del Questore di Imperia.