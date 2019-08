A Sanremo nella giornata di ieri l’equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine nell’ambito di un posto di controllo ha fermato un’auto con targa francese con a bordo 4 ragazzi di nazionalità francese. Dopo averli identificati, dato il disagio e l’ostilità che mostravano nei confronti degli operatori, hanno proceduto ad accurato controllo del veicolo. All’interno hanno trovato un coltello a serramanico con blocco dotato di lama della lunghezza di circa 20 centimetri. Il proprietario del veicolo è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi.

