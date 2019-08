Prende il via oggi, con inaugurazione ufficiale alle ore 18, la 51° edizione del Moac, la mostra mercato dell’artigianato in programma al Palafiori fino al 25 Agosto. Anche quest’anno la Confartigianato sarà presente con una propria area istituzionale, al primo piano della struttura, dove dirigenti e funzionari forniranno informazioni su servizi, convenzioni e sull’attività dell’Associazione.

Per la giornata inaugurale la Confartigianato ha organizzato una dimostrazione di make up, a cura dell’Accademia Formativa di Arma di Taggia, che avrà luogo alle ore 21 nell’Area Eventi al primo piano del Palafiori.

Domani invece sarà la serata di “Miss Confartigianato”. L’evento inizierà alle ore 21 presso l’Area Eventi del Moac. Durante la serata le Miss avranno un’acconciatura speciale, a cura dei Parrucchieri Gori di Arma di Taggia, ispirata alle varie categorie artigiane. Al termine della sfilata, una giuria tecnica decreterà la vincitrice della fascia di Miss Confartigianato. In palio ci saranno prodotti di bellezza offerti da San PietroLab ed altri servizi offerti da Parrucchieri Gori. Il servizio fotografico sarà effettuato da Adolfo Ranise.

Di seguito il calendario eventi/dimostrazioni della Confartigianato presso l’Area Eventi del Moac (con inizio alle ore 21)

Venerdì 16 Agosto – Dimostrazione di make up a cura dell’Accademia Formativa di Arma di Taggia.

Sabato 17 Agosto – Elezione di Miss Confartigianato con acconciature a cura di Parrucchieri Gori di Arma di Taggia.

Lunedì 19 Agosto – Spettacolo di Body Painting con Marta Laveneziana.

Mercoledì 21 Agosto – Dimostrazione di riflessologia Podalica Olistica ® con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa.

Venerdì 23 Agosto – Dimostrazione di massaggio con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa

Presso lo stand della Confartigianato:

Domenica 18 Agosto, dalle 16:30 alle 18:30, si terrà una dimostrazione della tecnica del Pouring (pittura fluida) con Ilaria Del Soldato de “Il Rocchetto” (www.ilrocchettoimperia.it).

Mercoledì 21 Agosto, a partire dalle ore 17, si terrà una dimostrazione di realizzazione delle tipiche “raviore” di Montegrosso Pian Latte a cura dell’Agriturismo Cioi Longhi.

All’ingresso del Moac, al piano ammezzato del Palafiori, i visitatori avranno poi l’occasione di incontrare il Consorzio della Valle Argentina, associato alla Confartigianato, con le specialità tipiche del territorio. Tutti i giorni gli operatori si alterneranno per presentare i prodotti di una valle ricca di cultura e tradizione: dalle opere in legno ai prodotti di lavanda, dal vino all’olio extravergine di oliva.

Durante alcuni giorni del Moac, lo stand della Confartigianato ospiterà anche il gruppo i Deplasticati e la loro campagna per l’ambiente.