Giovedì 22 agosto, alle ore 17, presso il campo a 9 giocatori di Pian di Poma, si terrà l’Open Day per la categoria Esordienti 2007 della Sanremese Calcio.

Come di consueto, l’allenamento sarà aperto sia a coloro che erano iscritti con i biancazzurri nello scorso campionato che a tutti gli altri ragazzi (già tesserati con altre società e mai tesserati).

Gli Esordienti 2007 saranno guidati da Mattia Perilli e Fabio Varesio e come primo impegno ufficiale della stagione 2019/2020 disputeranno il prestigioso Memorial Giacomo Comparato, in programma a Cairo Montenotte nel weekend del 14-15 settembre.

Al torneo parteciperanno anche Juventus, Torino, Genoa e Sampdoria.

Correlati