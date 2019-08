Fra gli autori dell’articolo pubblicato sulla Rivista Italiana di Ornitologia, vi è anche il Dottor Fabiano Sartirana, naturalista e ornitologo che svolge per il Parco delle Alpi Liguri attività di educazione ambientale e di monitoraggio della sentieristica.

In Provincia di Imperia, ad oggi, sono note 8 coppie territoriali, con una densità relativa di 4,6 coppie ogni 1.000 chilometri quadrati, alcune delle quali con il territorio compreso nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Dimostrazione ne è il fatto che la coppia della Val Roia utilizza i crinali di Testa d’Alpe come aree di caccia. È possibile osservare l’aquila reale anche nelle altre principali vallate del Parco, dove si può assistere alla predazione di marmotte (Marmota marmota) o di piccoli di camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), due dei principali bersagli di questo super predatore sulle Alpi.

La quota dei nidi noti sulle Alpi è mediamente compresa fra gli 800 e i 2.000 metri, con diversi casi di nidificazione a quote superiori sulle Alpi Centrali (Parco Nazionale dello Stelvio) e su quelle Nord-Occidentali (Valle d’Aosta), dove sono noti siti di nidificazione a partire dai 1.700 fino ai 2.200 metri. Sul territorio prealpino i nidi più bassi sono stati invece ritrovati a quote decisamente inferiori, ma mai al disotto dei 500 metri. Ecco, dunque, spiegata l’eccezionalità del ritrovamento a 380 metri, del sito di nidificazione della Val Roia.

“Il mio ringraziamento va a tutto il personale del Parco della Alpi Liguri che, oltre a tutelare l’habitat, ha contribuito in maniera decisiva a questa scoperta – dichiara l’assessore ai parchi e biodiversità, Stefano Mai – Questa scoperta attesta la ricchissima biodiversità del territorio, ma anche la capacità di alcune specie animali di saper coesistere con l’uomo e le sue attività, stabilendosi in aree antropizzate”.

Identificato in Val Roia il nido di Aquila Reale a più bassa quota delle Alpi italiane (380 metri). La scoperta del nido è diventata oggetto di una ricerca scientifica, difatti è stato di recente pubblicato, anche online, sulla Rivista Italiana di Ornitologia,il lavoro di ricerca dal titolo “Nidificazione di Aquila reale (Aquila chrysaetos) ad una quota eccezionale per le Alpi”.

