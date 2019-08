I numerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione degli innumerevoli eventi organizzati per Ferragosto in provincia di Imperia hanno visto una considerevole presenza di pubblico e affluenza, si sono svolti regolarmente grazie all’impegno profuso dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri.

Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, verso le 4, la Volante in servizio di controllo del territorio nella città di Imperia è stata inviata dalla Sala Operativa in via Garessio per un incidente stradale. Sul posto gli operatori hanno trovato il conducente del veicolo incidentato. A suo dire, a causa di un colpo di sonno, aveva sbandato in uscita dalla rotatoria andando contro alcune piante ed un’aiuola, causando nell’impatto l’esplosione del pneumatico anteriore. Nella circostanza la Polizia ha notato segni di ebbrezza alcolica ed una bottiglia di birra vuota posizionata sul portaoggetti anteriore dell’auto. Sottoposto alle prove etilometriche, l’uomo risultava avere un tasso alcolemico di 1,42 g/l e per tale motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con fermo amministrativo del veicolo.

