Nel corso della serata di Ferragosto, nell’ambito degli intensificati controlli nei locali di Imperia punto di ritrovo per i giovani, la Volante è intervenuta per la segnalazione di una violenta lite in zona Oneglia. Giunti sul posto hanno trovato un giovane ferito al volto (in particolare al sopracciglio) e per il quale hanno richiesto l’intervento di personale sanitario. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili dell’aggressione.

