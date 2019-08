Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha proceduto questa mattina alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione della Seris SRL.

La scelta del nuovo presidente è ricaduta su Barbara Nani, docente di corsi Master of food e Slowfood per adulti e bambini e membro del Comitato di condotta Slow Food Alpi Marittime Riviera dei Fiori.

La neo presidente sarà affiancata da Paolo Petrucci, Caposala del Casinò di Sanremo e già Consigliere Comunale e Presidente di circoscrizione, che rivestirà anche il ruolo di vice presidente, e da SimonPietro Motzo, responsabile di gestione di ristoranti aziendali, docente in corsi Haccp e Qualità ISO.

“Così come già avvenuto per Amat e Go Imperia, il criterio fondante delle scelte è stato quello delle qualità professionali delle persone. La Seris ha davanti a sé sfide importanti, anche a seguito della riforma dello statuto che abbiamo deliberato di recente. Al nuovo Cda il compito di ben operare”, commenta il sindaco Claudio Scajola.