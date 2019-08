Serie A Banca d’Alba-Moscone Play off – Prima ritorno

Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Araldica Castagnole 9-11

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Torfit Langhe e Roero Canalese 3-11

Riposa: Araldica Pro Spigno

L’Araldica Castagnole Lanze e la Torfit Langhe e Roero Canalese tentano la fuga in testa alla classifica dei play-off della Serie A Banca d’Alba-Moscone.

La quadretta astigiana di Massimo Vacchetto, dopo la prima giornata di ritorno, consolida il primo posto, espugnando lo sferisterio di Cortemilia e superando 9-11 la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia di Cristian Gatto.

Resta in seconda posizione, a due lunghezze dalla capolista, la formazione roerina di Bruno Campagno, grazie al successo per 3-11 in casa dell’Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo di Federico Raviola. Turno di riposo per l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto.

La classifica: Araldica Castagnole Lanze 20, Torfit Langhe e Roero Canalese 18, Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 14, Araldica Pro Spigno 13, Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 11.

Pallapugno: a Caraglio fervono i preparativi per le finali di Coppa Italia 2019

Sarà lo sferisterio di Caraglio, in provincia di Cuneo, ad accogliere le tre giornate di Coppa Italia di pallapugno, con otto partite che si giocheranno da venerdì 23 a domenica 25 agosto.

Serie A – Finale

Sabato 24 agosto, ore 21

a Caraglio: Torfit Langhe e Roero Canalese-Araldica Pro Spigno

Serie B – Finale

Venerdì 23 agosto, ore 21

a Caraglio: Morando Neivese-Osella Surrauto Monticellese

Serie C1 – Finale

Domenica 25 agosto, ore 21

a Caraglio: Polisportiva Pieve di Teco-Bubbio

Serie C2 – Finale

Domenica 25 agosto, ore 16.30

a Caraglio: Virtus Langhe-San Biagio

Juniores – Finale

Domenica 25 agosto, ore 14

a Caraglio: Neivese A-Gottasecca

Allievi – Finale

Sabato 24 agosto, ore 16

a Caraglio: Canalese-San Biagio

Esordienti – Finale

Sabato 24 agosto, ore 14

a Caraglio: Pro Paschese-Speb

Pulcini – Finale

Venerdì 23 agosto, ore 17

a Caraglio: Ricca-Pro Paschese A