L’artista Chiara Mazzocchi inaugura venerdì 16 agosto alle ore 18.30, una mostra personale di fotografia e videoarte allo Spazio di Via Dritta 22 nel centro storico di Bordighera. “Espansione” è il titolo ed il tema della personale dell’artista. “Lo sciamano non ha a che vedere con la parola, con il pensiero, con la definizione umana, ha a che vedere con la natura. E’ un fatto d’anima, di vibrazione. La natura non parla con le parole, parla per immagini. È importante ricordarsi di tanto in tanto che tutto ciò che possediamo appartiene alla natura, o, se abbiamo un atteggiamento più mistico, al divino. L’ “Espansione” non può essere afferrata dalla mente, non è un concetto. Con il termine Espansione visualizzo uno spazio vuoto che è dietro la parete anteriore della fronte e dietro gli occhi chiusi o aperti e sento che nulla mi può ostacolare dalla natura. La natura è la manifestazione di ciò che sono ed è ciò per cui vale la pena vivere. In natura non esiste il brutto. Per innamorarsi di qualcosa o qualcuno è necessario non filtrarlo attraverso le categorie della mente comune (bene, male, vero, falso, ecc.), ma contemplarne la bellezza. L’inclusione libera dal condizionamento e dalla logica è un potenziale enorme, può trasformare la tua vita e cambiare molte cose, si chiama anche consapevolezza espansa o risveglio”.

Le opere di Chiara Mazzocchi, rimarranno esposte in presenza dell’artista sino al 29 agosto. Verranno anche esposti degli acquarelli dell’artista Vito Mazzocchi che andranno ad arricchire il tema anche dedicato al secolare ficus macrophylla che si trova presso l’ingresso del museo Bicknell. L’ingresso è libero, aperto tutti i giorni dalle 18 alle 23 e nel week end dalle 17 alle 24 e durante il giorno su appuntamento. www.chiaramazzocchi.com

