Ha incominciato per tutto il mese di agosto la pattuglia mista polizia locale guardie zoofile per l’estate Ventimiglia che hanno il compito di verificare i cani presenti nelle vie cittadine cercando di contrastare i comportamenti contrari ai regolamenti e al pubblico decoro i colori quali lasciano per strada o nelle aiuole le deiezioni dei loro animaliNel corso dei due interventi già effettuati sono stati controllati più di 40 animali i quali tutti erano dotati di microchip e i cui proprietari avevano tutte le dotazioni richieste dalla normativa in vigore

Contemporaneamente sono state intensificate le pattuglie sul lungomare Per assicurare la viabilità regolare la tutela dei pedoni per evitare che le biciclette possono rallentare le pastiglie disturbo ai pedoni sul marciapiede