Nuovo appuntamento per “LIBER theatrum” che, inserito negli eventi estivi della Città di Ventimiglia, Venerdì 16 Agosto alle ore 21 a ingresso libero, porterà in scena in maniera originale e itinerante, nella suggestiva ambientazione del Forte dell’Annunziata, lo spettacolo di teatro diffuso “2 di UNO” per la regia di Diego Marangon.

Uno spettacolo più comico che serio, divertente, senza però perdere l’occasione di fare riflettere il pubblico, che spazierà negli equinozi dell’animo umano, dove incontrare gli opposti e le contraddizioni, apparentemente così distanti, della vita e del nostro spirito. Quando gli uguali e contrari spesso ci sorprendono, avvicinandosi o allontanandosi senza motivo, soprattutto senza comprendersi.

Dai grandi quesiti sulla nostra esistenza alle piccolezze della quotidianità, lo spettacolo spazierà con leggerezza e sorriso su tutto ciò. Compito dello spettatore sarà indagare e approfittare dell’occasione per scoprire dentro se stesso quanto si ritroverà nelle parole che ascolterà: protagonista egli stesso, insieme agli attori quando, guidato in maniera originale nelle sale del Forte dell’Annunziata, cercherà risposte a domande che ognuno di noi si pone ogni giorno e che probabilmente continuerà a portare con sé.

Appuntamento sulla splendida terrazza del Forte, a picco sul mare, dove verranno formati i gruppi che verranno accompagnati e guidati nelle sale, ma non solo, di un luogo unico dove verranno accolti nelle varie postazioni da quasi venti interpreti per una proposta artistica originale e inusuale.

INFO: cell. 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com