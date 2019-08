Il Comune di Taggia in collaborazione con i Centri Ricreativi per Anziani e la Croce Verde Arma Taggia, organizza un soggiorno Termale a Montecatini Terme per il periodo dal 1 al 14 settembre 2019 riservato agli anziani residenti nel comune di Taggia, nei comuni dell’ATS 8 e per i non residenti ma frequentanti i centri anziani di Taggia ed Arma. Il costo comprensivo di viaggio andata e ritorno, pensione completa è pari ad € 546. Coloro che intendono partecipare devono compilare l’istanza di iscrizione e consegnare l’impegnativa del medico curante versando una caparra pari almeno al 20% del costo totale del soggiorno (circa 110,00 euro), rivolgendosi direttamente agli uffici comunali – Settore Servizi Socio Educativi. Per qualsiasi informazione è a disposizione nei consueti orari d’ufficio la sig.ra Longhi tel. 0184 476222 E-mail a.longhi@comune.taggia.im.it

